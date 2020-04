Für Senioren : Ludgerustreff bietet ein Plaudertelefon an

(RP) Die Caritas-Plauderzeit ist ein neues Angebot für alle Senioren, die bedingt durch die momentane Reduzierung aller Kontakte, einfach gerne mal mit einem netten Menschen reden möchten: und zwar am Plaudertelefon.

Das Angebot ist ab sofort in den Caritas Begegnungsstätten im Kreis Mettmann gestartet, darunter auch in Heiligenhaus im „Ludgerustreff“, Telefon 02056 21189. Entstanden ist die Idee des Plaudertelefons in einem Gespräch von Öffentlichkeitsarbeit und Begegnungsstätte. Die Leiterin des Ludgerustreffs in Heiligenhaus, Ingrid Niering, erzählt: „Durch unsere aktuelle Schließung habe ich viele der Besucher einfach mal zu Hause angerufen. Den meisten geht es noch ganz gut, sie sind nur zu viel und zu lange allein und haben dann oft Niemanden zum Reden.“