Ratingen : 12-Jähriger kocht bei TV-Wettbewerb

Der 12-jährige Ratinger Luca Glücksmann (r.) ist Teilnehmer der TV-Küchenschlacht. Moderator und Sternekoch Mario Kotaska gibt Tipps für den letzten Schliff. Foto: Glücksmann

Ratingen Hinter Luca Glücksmann liegen ein paar aufregende Tage. Er wurde als Teilnehmer bei der Kinder-Küchenschlacht ausgewählt. Im Fernsehstudio musste er zeigen, was er am Kochtopf draufhat.

Von Andrea Bindmann

In der Küche ist Luca in seinem Element. „Luca kocht, seit er über den Herd schauen kann“, berichtet seine Mutter Petra Glücksmann. Schon in ganz jungen Jahren schaute er seiner Oma beim Kochen über die Schulter und begann irgendwann, gemeinsam mit der Großmutter Gerichte auszuprobieren. So tastete sich der Zwölfjährige im Laufe der Zeit an die Feinheiten des Garens, Würzens und der Zubereitung heran.

„Zu besonderen Gelegenheiten – zum Valentinstag oder Hochzeitstag – bereitet Luca uns Menüs zu“, so seine Mutter. „Es schmeckt immer und es sieht auch sehr gut aus.“ Luca will nicht nur durch Geschmack, sondern auch durch die Präsentation seiner Gerichte überzeugen. Dabei lässt er es sich auch nicht nehmen, alle Zutaten selbst einzukaufen.

Info Ausstrahlung am 23. Dezember Sendung Bei der Kinder-Küchenschlacht zaubern junge Köche ihr Lieblingsgericht. Ein Sternekoch, in Lucas Fall war es Mario Kotaska, begleitet die Teilnehmer. Ein fachkundiger Feinschmecker und Experte entscheidet, welcher junge Hobbykoch zum Sieger gekürt wird. Luca traf hier auf Nelson Müller. Ausstrahlung Die Sendung mit dem jungen Ratinger wird am Donnerstag, 23. Dezember, ab 14.15 Uhr im ZDF ausgetrahlt.

Eine Nachbarin stieß durch Zufall auf die ZDF-Sendung Kinder-Küchenschlacht, in der bis zu fünf Kinder ihr Lieblingsgericht zubereiten und sich schließlich einem Juror stellen. Luca bewarb sich. Es dauerte gar nicht lange, bis die Einladung zum Casting bei Glücksmanns eintrudelte. Dann ging es Schlag auf Schlag: „Zunächst gab es ein Casting per Zoom“, erzählt Petra Glücksmann. „Es folgte ein Interviewtermin, ebenfalls per Zoom.“ Im Anschluss sollte Luca ein Video drehe, mit dem er sich kurz vorstellte. Dann hieß es warten. Zwei – zumindest für den Bewerber – lange Wochen vergingen, dann kam die Einladung zur Sendung. Der Jubel war riesig, ebenso die Aufregung.

Gemeinsam mit seiner Mutter reiste der Kandidat nach Hamburg und betrat zum ersten Mal in seinem Leben ein Fernsehstudio. War er bislang am heimischen Bildschirm verfolgt hatte, durfte er nun live erleben. Der junge Ratinger gab Interviews, musste in die Maske und lernte den Moderator kennen. Zusätzliches Herzklopfen bescherte Luca die Begegnung mit dem TV-Koch Nelson Müller. Ihn hatte der Zwölfjährige schon in diversen Sendungen verfolgt. Jetzt stand der Gastronom leibhaftig vor ihm.

„Der Umgang mit den Kindern war sehr nett“, berichtet die stolze Mutter. „Mario Kotaska und Nelson Müller stellten sich den Kindern vor und nahmen ihnen in Gesprächen die Angst vor dem großen Auftritt.“ Auch der Kontakt zu den Mitbewerbern sei durchweg freundschaftlich gewesen. „Von Wettbewerb keine Spur. Alle Kinder haben sich gut verstanden und sind bis heute in Kontakt geblieben.“

Ein bisschen Lampenfieber blieb dennoch. „Luca machte sich ständig Sorgen, ob auch alle Zutaten für sein Gericht vorhanden seien und ob alles klappen würde“, erklärt seine Mutter. Selbstgemachte Tagliatelle alla Carbonara mit zweierlei Käse und Guanciale hatte Luca sich vorgenommen. Ein sportliches Programm für 35 Minuten.

Nach der Anmoderation sei jedoch alle Anspannung verflogen, berichtet Luca später. Hatte bei der Generalprobe noch ein bisschen geruckelt, lief für die Aufzeichnung der Sendung alles wie am Schnürchen und Luca konnte in der vorgegebenen Zeit sein Gericht auf den Teller zaubern.