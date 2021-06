Ratingen : Markt: FDP pocht auf Runden Tisch

Ratingen Dabei soll es nicht nur um die Gastronomie, sondern um die gesamte Zukunft des Einzelhandels in der Innenstadt gehen. Die Liberalen hatten einen Antrag gestellt.

Der Rat habe sich der Initiative der FDP in seiner Sitzung am 23. Februar angeschlossen und den klaren Auftrag an die Stadt gegeben: „Die Verwaltung wird beauftragt, zeitnah einen Runden Tisch mit allen Beteiligten einzuberufen“. In der Ratssitzung am 23. März 2021 habe Bürgermeister Klaus Pesch auf Nachfrage erklärt, dass bislang kein Runder Tisch anberaumt worden sei. „Bis heute“, so meinte Sondermann, ist nichts passiert, also vier Monate nach dem Ratsauftrag. Als Bürgermeister sei Pesch laut Gemeindeordnung verpflichtet, Ratsbeschlüsse umzusetzen.