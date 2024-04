Für den guten Zweck „Local Heros“ geben Benefizkonzert in Heiligenhaus

In einer einzigartigen Zusammenarbeit laden die Serviceclubs Lions Velbert Heiligenhaus und Rotary Velbert Heiligenhaus zum Benefizkonzert des Arbeitskreises Jugend ein. Dieses Konzerthighlight, unter dem Titel „Local Heroes", findet am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus statt. Hier engagieren sich Linda Hergarten, Lutz Strenger, Licence to Chill und Foss Doll, die sich darauf freuen, ihr vielfältiges musikalisches Können einem breiten Publikum zu präsentieren.