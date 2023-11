Ratingen Lkw-Fahrerin schwer verletzt

(kle) Bei einem Unfall auf der A 44 in Richtung Aachen wurde eine Lkw-Fahrerin am Mittwochmorgen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sattelzug war auf die Seite gekippt und hatte in der Folge mehrere Tonnen Kies auf dem Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen verloren. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte mehrere Stunden, der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 23-jährige Frau aus Belgien mit ihrem Lkw auf der A 44 unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zwischen der Anschlussstelle Ratingen-Schwarzbach und dem Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kippte der Sattelzug nach links und geriet in die Böschung. Auch die Feuerwehr Ratingen war im Einsatz.