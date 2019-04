Historie : Lizenz zum Bierwürzen lagert im Archiv

RATINGEN Im Mittelalter kam statt Hopfen die Grüt ins Bier. Wer brauen wollte, brauchte ein schriftliches Privileg.

„Hopfen und Malz – Gott erhalt’s“. Geht in Ordnung. Aber von „Grüt und Malz“ hat der Herrgott seine Finger gelassen – zumindest, was einen Segensspruch betrifft. Dennoch war Grüt eine entscheidende Zutat fürs Bier des Mittelalters. So entscheidend, dass man als Brauer ein schriftlich verfasstes Privileg brauchte. Schließlich wurde die würzende Bierzutat verkauft, und das nicht billig.