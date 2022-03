Literatur in Ratingen : Drei Jahrzehnte Einsatz für die Literatur

Barbara Ming und Ulli Scharfenorth schafften mehr als 30 Jahre lang ein Forum für Kultur und Literatur. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Vor 35 Jahren gründete eine Handvoll Sprachliebhaber den Literaturkreis ERA. Fortan organisierten sie rund 100 Vorträge und Lesungen im Jahr. Vor einigen Wochen verabschiedete sich der Verein.

Von Andrea Bindmann

Autorenlesungen im Arkadenhof, Kulturkneipe im Lux oder Glühwürmchen-Wanderung im Angertal – meist steckten zwei Ratinger Köpfe hinter diesen Veranstaltungen: Barbara Ming und Ulrich Scharfenorth. Mit dem Litraturkreis ERA schafften sie mehr als 30 Jahre ein Forum für Kultur und Literatur in und um Ratingen.

Obwohl die Veranstaltungen in Ratingen zum festen Bestandteil des Terminkalenders gehörten, schlug die Geburtsstunde des Clubs in Erkrath. Aus einer Handvoll kulturbegeisterter Menschen formierte sich ERA (eine Wortschöpfung aus Erkrath und Ratingen). 1987 folgte der Eintrag ins Vereinsregister. Es folgte eine schier unendliche Reihe von Veröffentlichungen und Aktivitäten.

Info 34 Jahre im Einsatz für Kultur und Literatur Gründung Fünf Literaturfreunde rund um die Erkratherin Ruth-Marion Flemming gründeten 1986 den Literarturkreis ERA. Der Name (leitet sich aus Erkrath und Ratingen ab) sollte eine Brücke zwischen den beiden Städten schlagen, aus denen die Mitglieder stammten. 1987 folgte die Eintragung ins Vereinsregister als gemeinnütziger Verein zur Förderung von Kultur und Literatur. Aktivitäten Die Gruppe gab im Laufe der Jahre zahlreiche Schriften heraus und organisierte die Veranstaltungsreihe „Kulturkneipe“, Lesungen und literarische Wanderungen. Auflösung Im Sommer 2021 entschloss sich der Literaturkreis zur Auflösung. Das Vereinsvermögen wurde der Stadt für kulturelle Zwecke zur Verfügung gestellt. barbara@barbara-ming.de

So gab die Gruppe bis 1999 eine Jahresschrift unter dem Titel „Federlese“ heraus, stellte Autoren in der „Bergischen Taschenliteratur“ vor und veröffentlichte im Zweijahres-Takt Anthologien mit Texten der Mitglieder. Die erste dieser Anthologien ließ auch Autoren der Ratinger Partnerstädte zu Wort kommen und erschien zum 725-jährigen Geburtstag der Stadt in acht Sprachen.

Der Literaturkreis verschaffte Autoren – im Bild Renate Buddensiek – ein Forum im Arkadenhof. Foto: Blazy, Achim (abz)

1999 übernahm die Ratinger Autorin Barbara Ming den Vorsitz des Literaturkreises. Ihr Ziel: das literarische Niveau auf einem hohen Level zu festigen. So wurden im Lauf der Jahre durch Bewerbung auch Mitglieder des Deutschen Schriftstellerverbandes und des Freien Deutschen Autorenverbandes in die Gruppe aufgenommen und standen für Professionalität. Die Mitglieder kamen keineswegs nur aus der Region, die Kontakte reichten bis Bayern, Heidelberg oder ins Ruhrgebiet.

Im Laufe der Jahre wagte sich der Verein auch auf bis dahin unbekanntes Terrain. So entstanden aus zahlreichen Texten Bühnenfassungen, mehr als 100 Radiosendungen und Ulrich Scharfenorth wagte sich sogar ans Filmemachen.

Nach verschiedenen Standorten fand die Kulturkneipe ihre Heimat im Lux. Hier spricht Autorin Stefanie Philipp. Foto: Blazy, Achim (abz)

Einmal über den Tellerrand der Literatur geschaut, riefen Barbara Ming und Ulrich Scharfenorth die Veranstaltungsreihe Kulturkneipe ins Leben, mit der sie dem Publikum einen Mix aus Literatur, Musik und bildender Kunst nahebringen wollte – bei freiem Eintritt. Anfänglich noch heimatlos, fand ERA schließlich Unterschlupf im LUX auf der Turmstraße. Rund 140 Veranstaltungen folgten. Zu Gast waren unter anderem Preisträgerinnen wie Nora Gomringer oder Julia Trompeter.

Immer wieder fanden Ming und Scharfenorth unkonventionelle Möglichkeiten, um neue Fans für das geschriebene Wort zu gewinnen. So boten sie poetische Nachtwanderungen durch das Angertal an oder luden zu Open-Air-Lesungen in den idyllischen Arkadenhof im Schatten der Stadtmauer.

Alles in allem erfolgversprechende Konzepte – wenn da nicht Corona die Weltbühne betreten hätte. „Nicht nur Corona hat seit fast zwei Jahren für Abstand, ausgefallene Veranstaltungen und einen Mangel an literarischem Austausch gesorgt“, bedauern Ming und Scharfenorth. Viele Jahre bestand ein enges Verhältnis zu Uwe Frohns von „Spiel & Buch“, der auf ganz eigene originelle Art durch die Arkadenhof-Lesungen führte. Da sich für das Geschäft kein Nachfolger fand, beschlossen Karin und Uwe Frohns, im September 2021 einen Schlussstrich zu ziehen. „Auch die ERA-Autoren sind in die Jahre gekommen“, so das Ratinger Paar. Also beschlossen auch sie, ihre Arbeit für den Literaturkreis einzustellen. Seit einigen Wochen ist ERA nun also Geschichte. „Positiv in Erinnerung zu bleiben und vielleicht sogar ein wenig vermisst zu werden, ist das, was wir uns wünschen“, sagen Ming und Scharfenorth.

So ganz verschwindet die Gruppe jedoch nicht. Schließlich ist ja nur das „e.V.“ gefallen. „Wir werden uns weiterhin treffen und weiterhin austauschen“, so die Ratinger. „Und jeder von uns wird seine eigenen Lesungen planen und durchführen. Das wollen wir durch einen Verteiler im Internet bekannt geben, für den sich Interessierte gerne anmelden können.“ Und so bleibt die Autorin Barbara Ming auch künftig Ansprechpartnerin, sei es für Schriftsteller-Kollegen oder für Literatur-Interessierte.