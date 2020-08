Literaturkreis lädt ein : Ratinger Autorengruppe meldet sich aus Corona-Pause zurück

Ratingen Vier Gäste werden am Sonntag, 6. September, ab 11.30 Uhr im Ratinger Arkadenhof die Besucher mit Literatur und Musik unterhalten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Nach einer Corona-Starre seit März, die den Verlust einer Reihe von Veranstaltungen eingebracht hat, meldet sich die Ratinger Autorengruppe ERA am Sonntag, 6. September, ab 11.30 Uhr wortgewaltig wieder zurück. Der literarisch-musikalische Vormittag auf der kleinen Seebühne war ursprünglich als zusätzliches Angebot zum großen September-Trödelmarkt in der Ratinger Innenstadt gedacht. Auch ohne den Innenstadt-Trubel und unter Einhaltung der Abstandsregelungen dürfen sich Literaturfreunde dürfen sich die Ratinger auf ein genussvolles Zuhören freuen.

„Wir werden die der Bühne gegenüberliegende Seite mit entsprechenden Abständen bestuhlen“, so die Veranstalter. „Das fällt natürlich sparsamer aus als in den zurückliegenden Jahren. Wer also seinen eigenen Klappstuhl mitbringen möchte, um eines Sitzplatzes sicher zu sein, der kann dies gern tun.“