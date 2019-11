Interview : Lipödem – oft hilft nur Fett absaugen

Unter dem Dach der Volkssolidarität Ratingen gründet sich am Freitag eine Selbsthilfegruppe.

Unter dem Dach der Volkssolidarität soll am Freitag, 22. November, 17 Uhr, in der Begegnungsstätte Ratingen-Mitte eine Selbsthilfegruppe Lipödem gegründet werden. Über die Krankheit und die Folgen für die Betroffenen sprachen wir mit Gabi Evers, der Vorsitzenden des Vereins.

Die Gründungsversammlung der neuen Selbsthilfegruppe Lipödem findet am Freitag in der Begegnungsstätte Ratingen Mitte an der Minoritenstraße 4 statt. Betroffene und Angehörige sind eingeladen.

Evers Als in der Presse davon berichtet wurde, dass Gesundheitsminister Spahn einen Änderungsantrag zum Terminservice- und Versorgungsgesetz auf den Weg gebracht habe, in dem die Liposuktion (Fettabsaugung) bei Lipödem zur Kassenleistung werden solle, wurden wir auf diese Krankheit aufmerksam. Die Beschäftigung mit dieser Krankheit und ihren Folgen brachte uns schlussendlich auf diese SHG (SelbstHilfeGruppe)-Idee.

Evers „Kurz“ beschreiben lässt sich diese Krankheit eigentlich nicht! Es handelt sich um eine chronische (!) und im Laufe der Jahre meist fortschreitende Erkrankung des Unterhautfettgewebes. Sie betrifft ausschließlich Frauen (Männer sind lediglich betroffen, wenn sie eine ausgeprägte hormonelle Störung aufweisen) und beginnt erst nach der Pubertät. Sichtbar ist eine Vermehrung des Unterhautfettgewebes an Beinen und Gesäß, seltener auch an den Armen. Dies bedeutet, dass die betroffenen Frauen oft einen schlanken Oberkörper, aber unproportional dicke Beine haben. Im schlimmsten Fall kann durch Bildung von Fettwülsten an den Knieinnenseiten eine Beeinträchtigung beim Gehen entstehen. Die Krankheit wird in 3 Stadien eingeteilt, wobei die von der Krankenkasse bezahlte Fettabsaugung lediglich für Frauen im Stadium 3 gelten soll. Dann allerdings können etliche betroffene Frauen aufgrund der fortgeschrittenen Fettvermehrung meist schon längst nicht mehr arbeiten!