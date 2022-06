Service-Clubs in Heiligenhaus : Clubs: Lions und Rotarier mit neuen Köpfen an der Spitze

Heiligenhaus Im Sommer wechseln turnusmäßig Präsidentenamt und Clubvorstand des Rotary-Clubs. So halten es auch die Mitglieder des zweiten großen Serviceclubs in Heiligenhaus, die Lions.

(RP/köh) Im Rotary Club Velbert übernimmt der neue Präsident Prof. Dr. Peter Reimer die Verantwortung von seinem Vorgänger Jörg Tillmanns. Der Rotary-Club tritt als Serviceclub in die Öffentlichkeit. Seine Mitglieder engagieren sich seit Jahren für Jugendprojekte, die Gesellschaft im Allgemeinen und spontan an vielen Stellen wo Hilfe vor Ort gebraucht wird. „Der Wegfall bzw. die deutliche Lockerung der Covid-bedingten Kontaktbeschränkungen sind vorteilhaft für unseren Club, da wir nun wieder persönlich und aktiv Menschen helfen und die Gemeinschaft stärken können“, sagt der neue Präsident zur aktuellen Entwicklung.

Entsprechend gestaltet sich die Vorschau: Es stehen viele spannende Projekte für die nächsten Monate auf der Agenda. So wird beispielsweise am 20. August der Rotary/Rotaract-Benefizlauf veranstaltet. Mit Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren aus der Velberter Unternehmerschaft wird ein tolles Event für die gesamte Familie organisiert. Der Großteil der eingenommenen Gelder wird der Velberter Tafel zugute kommen.

So lief der Wechsel bei den Lions: Präsidentin Susan Krieger übergab die amerikanische Glasschüssel an ihren Nachfolger Dr. Michael Schüller, der vom 1. Juli an offiziell die Geschicke des Clubs lenkt. „Ich stehe mit großem Respekt vor den Leistungen meiner Vorgänger“, so der künftige Präsident, der den Serviceclubs generell eine herausragende gesellschaftliche und soziale Bedeutung einräumt. Und das hat viele Gründe.