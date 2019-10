Ratingen : Lions starten mit Verkauf des Adventskalenders

(RP) Vieles verändert sich ständig, Orientierung wird schwieriger. Da ist es beruhigend und gut zu wissen, dass Bewährtes bleibt – beispielsweise die Lions mit ihrem Kalender auf dem Ratinger Marktplatz.

Nach dem Adventskalender wurde in den vergangenen Tagen rund um den Marktplatz immer drängender gefragt. Die Spannung ist gewichen, der Verkauf hat am Samstag begonnen. Und jetzt fiedern viele Menschen, wie in jedem Jahr, den schönen Gewinnen des Kalenders entgegen.