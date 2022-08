Hingucker in Heiligenhaus : Große Oldtimer-Show mitten in der Stadt

Doppelprogramm in Heiligenhaus ist angesagt: morgens Start, nachmittags Schaufahren und Posieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Nach zwei Jahren Zwangspause sind die Planungen für die 14. Lions-Ruhr-Rallye in vollem Gange. Am 28. August, pünktlich um 9 Uhr, starten rund 100 Fahrzeuge in Heiligenhaus.

(köh/RP) In diesem Jahr will der Lions Club die Rallye endlich ermöglichen und die Straßen-Juwelen auf die Tagereise schicken. „Wir freuen uns sehr, dass die Rallye wieder stattfinden kann“, betont Dr. Michael Schüller, Präsident des Lions Clubs Velbert-Heiligenhaus.

Traditionell startet die Rallye vor dem Autohaus Wagner in Heiligenhaus. Es geht nach Köln und wieder zurück. Foto: Blazy, Achim (abz)

Bevor es aber auf romantischen Wegen über Land nach Köln geht, bedarf es noch einiger Vorbereitungen für die Benefiz-Rallye. „Die Rallye hat zwei Ziele“, sagt Goepel. „Zum einen möchten wir unseren Teilnehmern einen wunderschönen und unvergesslichen Tag bieten, zum anderen wollen wir einen maximalen Benefit erzielen.“ Den Erlös der Rallye widmet der Lions-Club 2022 dem den Ukraine-Flüchtlingen. Noch ist nicht klar, welcher Wohltätigkeitsverein im September davon profitieren wird. Klar ist, der Förderverein der Lions sammelt die Teilnehmergebühren und Anzeigengelder, um bedürftige Ukrainer in Velbert und Heiligenhaus zu unterstützen.

Alles da, vom Sportflitzer bis zur Staatskarosse. Foto: Blazy, Achim (abz)

INFO Die Zuschauer und die Regeln Zuschauer sind bei Start und Schaufahren willkommen, wenn die Corona-Regeln eingehalten werden. Nähere Informationen sind im Internet unter www.lionsruhrrallye.de abrufbar.

In der Pandemie gestalten sich die Vorbereitungen für die Rallye aufwendiger. „Die Ausgabe der Startnummern, Roadbooks und des Frühstücks findet im Einbahnstraßen-Modus statt“, erklärt Goepel. Das Frühstück erfolgt kontrolliert und mit Mindest-Abstand. Der Bordproviant enthält auch Mundschutze für Fahrer und Beifahrer. Apothekerin Susan Krieger stellt die medizinischen Masken zur Verfügung. „Wir möchten diese Rallye ausrichten, legen jedoch maximalen Wert auf die Gesundheit unserer Gäste.“

Die Veranstalter betonen, dass auch während der Mittagspause die Abstände auf dem weitläufigen Gelände in der Motorworld eingehalten werden, auch im Museumsteil mit der Sammlung Michael Schumacher.

Nach der Mittagspause geht es für die betagten, aber edlen Karossen zurück ins Niederbergische, genauer gesagt, nach Heiligenhaus. Dort findet zwischen etwa 16 und 18 Uhr der Concours d’Elegance auf dem Rathausplatz statt. Hierbei werden alle Fahrzeuge von einer fachkundigen Jury mit Unterstützung des Staatssekretärs und ehemaligen Heiligenhauser Bürgermeisters Dr. Jan Heinisch auf Pflegezustand, Originalität und Seltenheit beurteilt. Bewährt hat sich dabei über die Jahre die Moderation durch Bernd Hamer, Radiomoderator beim Solinger Lokalsender Radio RSG. Während er Anekdoten über jedes Fahrzeug zu berichten weiß, begutachtet die Fachjury die Oldtimer.