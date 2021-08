Lions starten zur „Ruhr-Rallye“ : Der Rathausplatz wird zur Bühne für Oldtimer-Schätze

Heiligenhaus Ein Fest für Fans erlebt eine Neuauflage: Am 22. August startet die 14. Lions-Ruhr-Rallye unter Corona-Auflagen. Der Concours d‘Elegance findet in Heiligenhaus vor dem Rathaus statt.

(RP) Nach einem Jahr Zwangspause sind die Planungen für die 14. Lions-Ruhr-Rallye nun in vollem Gange. Corona-bedingt verlegt der Lions Club Velbert-Heiligenhaus den traditionellen Start der Rallye in diesem Jahr von Heiligenhaus nach Velbert. Am 22. August, pünktlich um 9 Uhr starten rund 100 Fahrzeuge vom neuen Stadion an der Bahnhofstraße 116 in das Rheinland. „Unsere Mittagsrast findet in diesem Jahr in der Motorworld Köln statt“, verrät Prof. Mark Goepel, Organisationsleiter der Rallye.