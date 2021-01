Lions in Ratingen : Lions-Gewinner nehmen die Hauptpreise in Empfang

Lions-Gewinner nehmen die Hauptpreise in Empfang

Lions in Ratingen

Ratingen Das letzte Türchen des Lions-Adventskalenders hatte es noch einmal in sich. Die Organisatoren überreichten jetzt ein E-Bike, einen Fotodrucker und einen Gutschein im Wert von 500 Euro.

Der erste Preis, ein E-Bike im Wert von 2500 Euro gestiftet von der Pflegeunion, geht an Regina Louven aus Ratingen-West. Sie ist schon lange begeisterte Radlerin und fährt auch Touren. Überschwänglich vor Freude erzählt sie von Touren auf der Bodensee-Route oder entlang der Mosel. Bisher hat sie alles mit Muskelkraft bewältigt. Das ist jetzt vorbei. Mitgemacht bei dem Lions-Kalender hat sie seit Jahren, aber nie etwas gewonnen. Umso größer die Freude über diese riesengroße Überraschung.

Der gebürtige Dumeklemmer Henry Thomas unterstützt den Lions-Kalender seit Jahren und will sich mit dem Gutschein im Wert von 500 Euro gesponsert von Jan Sahm bei Johann und Wittmer eine gute Kamera aussuchen.

Wohnen in Viersen

Wohnen in Viersen : Preise für Immobilien steigen weiter

Stadtbücherei Nettetal in Breyell

Stadtbücherei Nettetal in Breyell : Literarisches Rätsel ist eine Erfolgsgeschichte

„Unsere Kalender-Aktion war einmal mehr ein voller Erfolg“ stellt Lions Präsident Bernd Kantelberg hochzufrieden fest. „Alle Kalender wurden verkauft. Wir konnten tolle Preise aus der Hand treuer Sponsoren verlosen und damit gleichzeitig den Ratinger Einzelhandel in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Und darüber hinaus verwenden wir die Einnahmen aus dem Kalender-Verkauf für soziale Zwecke im Stadtgebiet, so, wie die Bürgerschaft es von uns kennt. Getreu unserem Motto: We serve – Wir dienen.“