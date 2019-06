Ratingen : Lintorfer Weinmarkt ist eröffnet

Bis einschließlich Sonntag kann auf dem Kirmesplatz probiert werden.

(jün) Der Lintorfer Weinmarkt ist eröffnet. Seit Donnerstag bis einschließlich Sonntag bieten fünf Winzer aus Rheinhessen, sowie das Lintorfer Wein- und Feinkost Geschäft Leib & Rebe in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Lintorf, auf dem Schützenplatz am Thunesweg in Lintorf die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre ihre Weine zu verkosten. Die auf dem Weinmarkt vertretenen Winzer sind alle Familienbetriebe und kommen seit 29 Jahren zu dieser Veranstaltung.