Ratinger Innenstadt : Feuerwehr braucht mehr Platz zum Ausrücken

Ratingen Durch das entsprechende Halteverbot wird die Parksituation gemäß dem früheren Stand angepasst: Damals war die alte Feuerwache noch als Hauptfeuer- und Rettungswache in Betrieb.

(kle) Die alte Feuerwache an der Lintorfer Straße war lange Zeit nicht mehr in Betrieb. Wie bereits berichtet, soll auf dem Gelände ein Mehrgenerationen-Projekt realisiert werden. Doch seit Corona hat sich die Situation verändert. In der wegen der Pandemie und der damit einhergehenden Dislozierung (räumlichen Trennung) der Einsatzkräfte wird an diesem Standort ein neues Löschfahrzeug stationiert.