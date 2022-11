Lintorf : BU: Wasserpfützen in Lintorfer Sporthallen

Lintorf Die Stadt soll den Schaden endlich reparieren. Geld dafür stehe längst bereit, so die Fraktion. Die Nässe beeinträchtige die Nutzung der Hallen zum Beispiel für Volleyball oder Basketball erheblich, da das Spielfeld bis fast an den Rand gehe.

(kle) Die Fraktion der Bürger Union (BU) schlägt Alarm. Grund: Wasser dringt in die Hallen vier und fünf des Kopernikus-Gymnasiums. Dies ist allerdings nicht neu und im Rathaus längst bekannt. Wie die Fraktion mitteilte, sei das Problem, für dessen Behebung bereits seit einigen Jahren 360.000 Euro im Etat vorgesehen sind, vom Amt für Gebäudemanagement geprüft worden. „Auf Grund des vorhandenen Personalmangels in den Ämtern wurde uns in den diversen Ausschüssen eine neue Priorisierung vorgeschlagen, dies mit der Begründung, dass die Maßnahme fachlich noch nicht dringend nötig sei“, hieß es in einem aktuellen Schreiben der BU. Die Maßnahme sei weder im aktuellen Haushalt noch in den Folgejahren berücksichtigt worden, kritisierte die BU-Fraktion. Je nach Windrichtung und Regenintensität dringe das Regenwasser in die Halle hinein und müsse dort immer wieder aufgewischt werden. Die Nässe beeinträchtige die Nutzung der Hallen zum Beispiel für Volleyball oder Basketball erheblich, da das Spielfeld bis fast an den Rand gehe.