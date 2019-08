Ratingen : Lintorfer Schützenfest sorgt für Sperrungen

Der Schützenumzug am kommenden Sonntag bringt Einschränkungen für Anwohner.

(RP) Schon jetzt rückt das nächste Wochenende in den Blickpunkt: Vom 16. bis 19. August steigt das Schützenfest in Lintorf. Höhepunkt ist der Große Schützenumzug am Sonntag, 18. August.