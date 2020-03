Kopernikus-Gymnasium : Schüler planen eine Fabrik der Zukunft

Beim Forum im Kopernikus-Gymnasium erhielten 100 Oberstufenschüler Entscheidungshilfen für ihre Berufsfindung.

Einen Vormittag lang gaben Vertreter ortsansässiger Unternehmen in kurzen Vorträgen Einblicke in ihr Unternehmen, informierten über Berufe, die bei ihnen ausgeübt werden können, sprachen über Einstellungsvoraussetzungen und informierten über die Möglichkeiten des dualen Studiums. Es gab unter anderem Informationen aus den Bereichen Rechts- und Unternehmensberatung, Bauen und Umwelt, Maschinenbau, Versicherung und Finanzdienstleistung. Die Schüler hatten die Möglichkeiten, während der jeweiligen Vorträge Fragen zu stellen oder auch in den Pausen direkt mit den Referenten in Kontakt zu treten. „Ich fand die Vorträge sehr informativ. Sie helfen uns bei der allgemeinen Orientierung“, sagte Gymnasiast Maurice. Nach der Pause konnten die Schüler selber unternehmerisch tätig werden und mussten ein Projekt entwickeln, das am Ende des Tages allen vorgestellt wurde. In diesem Jahr galt es, eine Montagehalle in einer „Fabrik der Zukunft“ zu konzipieren. In Kleingruppen wurde getüftelt und geplant. So machten sie sich Gedanken über das Aussehen des Gebäudes und der Arbeitsplätze und diskutierten über ökologische Aspekte. „Bei dem praktischen Teil am Nachmittag hat mir gefallen, dass wir selber etwas entscheiden konnten und auch Verantwortung übernehmen mussten“, so Maurice. Die drei besten Konzepte wurden prämiert. Die Entscheidung, welche Teams die besten Ideen hatten, fiel den beiden Vertretern der Firma Tünkers, die an diesem Tag die Posten der Jury übernahmen, nicht leicht. Bei allen zehn Gruppen standen Umweltaspekte im Vordergrund.