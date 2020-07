Keine Schnapsidee : Kräuterliköre made in Lintorf

LINTORF Seit mehr als 90 Jahren sind die die Kräuterliköre „Krummenweger“ und „Heidoli“ ein Geheimtipp. Brigitta Hansen führt den Familienbetrieb seit 2013. Großvaters Rezepte stehen hoch im Kurs.

Im Jahre 1928 hatte sich Peter Hansen, seines Zeichens Destillateur der alten Destillerie am Krummenweg in Lintorf mit einem Spirituosengeschäft auf der Krummenweger Straße selbständig gemacht und zahlreiche Sorten Likör und Branntwein im heimischen Keller hergestellt. 1950 übernahm Sohn Hermann den Betrieb. Während der Vater brannte noch selber brannte, kaufte der Sohn den Alkohol ein und veredelte ihn durch Verwendung unterschiedlichster Zutaten – je nach Marke, die gerade hergestellt wurde. Diese sogenannten Destillate geben dem leckeren Tropfen erst den Geschmack und das Aroma. Modeerscheinungen bestimmten in den kommenden Jahrzehnten die Produktpalette bei Hansen Spirituosen; immer dabei der „Krummenweger Tropfen“, der noch heute bei vielen Lintorfern ein Geheimtipp ist. In den siebziger Jahren gab es zusätzlich noch Apfelkorn, Pfefferminzlikör und Brombeer-Fruchtsaftlikör.