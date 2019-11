Ratingen : Lintorfer Lichter sorgen für Zauber

Donnerstagabend: Geschäftsleute und Bürger stellen Teelichter und Kerzen auf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Werbegemeinschaft lädt für den kommenden Donnerstagabend zum Einkaufen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nein, es wird nicht einfach nur sang- und klanglos der Schalter für die Lichterketten in den Bäumen entlang der Hauteinkaufsstraße vom Lintorfer Markt bis hin zur Tankstelle an der Kreuzung „Am Löken“ umgelegt.

Im Gegenteil. Bereits zum dritten Mal lädt die Werbegemeinschaft zur Late-Night-Shopping-Aktion „Lintorfer Lichter“ mit verlängerten Ladenöffnungszeiten bis 21 Uhr ein. Der Lichterglanz der Bäume wird ergänzt durch Teelichter, die in vom Schützenverein ausgeliehenen bunten Bechern vor den Geschäften flackern und vielleicht durch Beleuchtungen in den Fenstern der Privathäuser.

Info Ein Treffpunkt für Menschen im Dorf Termin: Am 7. und 8. Dezember findet auf dem Lintorfer Markt der 1. Adventstreff der Werbegemeinschaft statt. Von 17 bis 21 (samstags) bzw. 12 bis 18 Uhr (sonntags) können sich die Lintorfer schon einmal auf die Festtage einstimmen. Treffpunkt: Dieser „Weihnachtsmarkt light“ wird als Treffpunkt für die Menschen im Dorf gestaltet werden, um bei Glühwein und anderen weihnachtlichen Leckereien schon einmal in Adventsstimmung zu kommen. Verkauf: Auch wird dort wieder die vom Heimatverein herausgegebene „Quecke“ verkauft.

„Die etwa 20 teilnehmenden Geschäfte rund um die Speestraße, den Lintorfer Markt und den Konrad-Adenauer-Platz nehmen diesen Herbstabend zum Anlass, die Besucher mit zahlreichen Aktionen, Überraschungen und Rabatten zu einem entspannten Einkaufsbummel ins Dorf einzuladen und ins Gespräch zu kommen“, sagte die erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft Helga Krumbeck.

Die Küche kann an diesem Donnerstagabend kalt bleiben, denn es gibt viele Leckereien. Bei Immobilien Zander können sich die Besucher auf Currywurst nach Art „Sansibar“ und Prosecco freuen, bei Sophie Antonie gibt es zum Prosecco Fingerfood, im Buchladen von Rose Schlüter und in der Parfümerie Füsgen gibt es heiße Suppe, Victors Fashion bietet kulinarische Überraschungsköstlichkeiten an, Leib & Rebe mixt spritzige Getränke mit Prosecco sowie Johannisbeer-Rosmarin-, Holunderblüten- und Zitronen-Basilikum-Sirup.

Dianas Feinkost bietet heiße Waffeln mit Kirschen und Sahne sowie heißen Kakao an, um nur einige der kulinarischen Angebote zu nennen. Natürlich darf an so einem Abend auch der traditionell zu dieser Zeit gehörende Glühwein nicht fehlen, zum Beispiel bei Butenberg, Optik Kögler, Raumausstattung van Gool, Juwelier Steingen oder der Volksbank.

Der Heimatverein ist wieder mit einer Präsentation alter Bilder aus seinem Archiv dabei, die Sparkasse stellt eine Fotobox für lustige Fotos auf, und bei der Glückszeit können Jugendliche und Erwachsene an einem „Handlettering“-Workshop teilnehmen. Auch bei Blumen Chill, Optik Meinhardt und der Goldenen Schere warten Angebote auf die Besucher.