Lintorf Ein Stadtteil erstrahlt im Glanz der Lichter

Wenn am 16. November die Lintorfer Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird und der ganze Ortskern, inklusive Speestraße, Lintorfer Markt und Konrad-Adenauer-Platz in ein stimmungsvolles Ambiente taucht, laden die Lintorfer Einzelhändler und Gastronomen wieder zu einem gemütlichen, vorweihnachtlichen Bummel durch das Dorf ein. Denn dann finden zum 6. Mal die beliebten „Lintorfer Lichter“ statt. Neben der Weihnachtsbeleuchtung, die pünktlich um 18:30 erstmalig eingeschaltet wird, werden wieder viele bunte Teelichter Geschäfte, Restaurants und Straßen des Ortskerns Lintorfs säumen. Dieses Jahr werden sich insgesamt 24 Teilnehmer an der beliebten Aktion beteiligen. Die Einzelhändler, Servicedienstleister und Gastronomen verwöhnen dann Ihre Gäste von 18.30 bis 20.30 Uhr mit vielen kulinarischen Genüssen. Freuen können Sie sich auf Glühweinausschank, Weinverkostungen, selbst gebackene Plätzchen, Muffins und Crêpes, saisonale Suppen, Matjesbrötchen, italienische Häppchen und Currywurst mit Sauce nach Art Sansibar. Dann finden sich mit Sicherheit wieder viele Gelegenheiten für nette Gespräche abseits der normalen Öffnungszeiten und Lintorf wird wieder Mal zu einem großen Treffpunkt.