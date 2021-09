Wildes Ratingen : Lintorfer tauscht Rasen gegen Wildblumen

Info

Oliver Kintzel hofft nach seinem erfolgreichen Experiment auf Nachahmer in der Nachbarschaft. Nachdem er sich mit zahlreichen Büchern über das Anlegen von Blumenwiesen schlau gemacht hat, würde er in der Nachbarschaft mit seinem Wissen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zu bewundern ist die Blütenpracht an der Weidenstraße 13.