Zeitzeugenbericht als Hörbuch Lintorfer produziert Hörbuch mit Holocaust-Zeitzeugen Rubinstein 

Holocaust-Zeitzeuge Herbert Rubinstein ist im vergangenen Jahr oft nach Lintorf gekommen, um sich auf Anregung von Musiker und Komponist Jan Rohlfing im Künstlerhaus an der Drupnas in intensiven Gesprächen mit PEN-Schriftstellerin Sabine Schiffner an seine Lebenswege zu erinnern. Seine „vier Leben“ wurden von Jan Rohlfing dramaturgisch in Szenen gesetzt, mit kurzen stimmungsvollen Kompositionen bereichert und die Texte vom Schauspieler Axel Gottschick eingesprochen. Der 1936 in Czernowitz geborenen Herbert Rubinstein erzählt darin von seiner Kindheit im Ghetto, von antisemitischen Übergriffen, von seiner Flucht und der Angst vor Deportation, bis er 1946 in Amsterdam und ab 1956 in Düsseldorf eine neue Heimat fand. Die Produktion Herbert Rubinstein „Meine vier Leben“ wurde inzwischen mehrfach als Hörbuch des Monats ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei.