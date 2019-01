Lintorfer Heimatverein wird 70: Fundgrube für Familien- und Heimatforscher

Lintorf Seit nahezu 70 Jahren bringt der Lintorfer Heimatverein das weite Spektrum der Lintorfer und Angerländer Geschichte interessierten Bürgern näher.

„Uns interessieren besonders Dokumentationen, die das ganz normale Leben über die Jahre zeigen. Denn gerade die sind es, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Wir sind immer auf der Suche nach neuem Material, egal aus welcher Zeit. Denn auch das, was wir heute an aktuellen Informationen zusammentragen, ist morgen eigentlich schon Geschichte“, erklärte Beirat Dietmar Falhs.

Das von ihm betreute digitale Bilderarchiv des Vereins Lintorfer Heimatfreunde ist der ganz besondere Stolz des Vereins. Es besteht aus annähernd 120.000 digitalisierten Fotos und Dokumenten aus der Geschichte Lintorfs und des Angerlandes. Es bietet eine umfangreiche Fundgrube mit vielen Erinnerungen an Menschen, die bereits verstorben sind und an Orte, die nicht mehr existieren, an längst vergessene Feste oder Projekte, die nie realisiert wurden.

Immer wieder werden alte Unterlagen im Büro abgegeben, die bei Aufräumarbeiten in den Schränken, auf dem Dachboden oder im Keller gefunden wurden. Diese Schätze werden digitalisiert, katalogisiert und anschließend wieder zurückgegeben. In teilweise akribischer Kleinstarbeit werden Verflechtungen zwischen geschichtlichen Ereignissen, Orten und Personen hergestellt. Stück für Stück kommt so wie bei einem Puzzle ein Gesamtbild heraus, das eine Reise in die Vergangenheit ermöglicht und für Heimat- und Familienforscher unschätzbare Quellen liefert. „Immer wieder werden ,alte Lintorfer‘ befragt, ob sie bei der Identifizierung von Personen oder Geschehnissen helfen und Erklärungen abgeben können, oder ob sie Wissenswertes über die vergangene Zeit zu erzählen haben. Dies erfolgt entweder über direkte persönliche Ansprache oder über Aufrufe auf Facebook, wo regelmäßig Fotos und Dokumente veröffentlicht werden“, sagte Vereinsvorsitzende Barbara Lüdecke.