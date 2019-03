Ratingen: Premiere: Heimatfreunde öffnen die Tür

Die Lintorfer Heimatfreunde stellten im ehemaligen Rathaus an der Speestraße sich und ihre Arbeit vor.

„Allein rund 60 interessierte Bürger haben am Dorfrundgang teilgenommen, bei dem Schüler der Johann-Peter-Melchior Schule in historische Rollen schlüpften und vor Ort einige der geschichtsträchtigen Gebäude ihres Ortes vorstellten“, berichtete Lüdecke.

In den Büroräumen des Vereins im zweiten Stock konnte der besondere Stolz des Vereins, das umfangreiche Archiv mit seinen Fotos, Urkunden und vielen weiteren historischen Dokumentationen erkundet werden. Immer wieder kamen im Verlauf des Tages Bürger, um in den Ordnern, Büchern oder dem digitalen Archiv mit seinen über 120.000 Beiträgen zu stöbern und sich bei den Fachleuten über Geschichten und Fakten aus dem alten aber auch neueren Lintorf zu informieren.

Doch im Verein gibt es noch mehr als „nur“ alte Unterlagen und Geschichten. Es wurden auch die Wanderungen und Exkursionen des Vereines vorgestellt. Die nächsten heimatkundlichen Wanderungen des Vereines führen beispielsweise Ende März über den Schwarzbach und den Krumbach nach Groß-Illbeck, im April von Ost über das obere Schwarzbachtal zum Erholungspark Volkerdey. Bei den nächsten Exkursionen, die in Kooperation mit der Awo Angerland und dem TuS 08 Lintorf angebotenen werden, geht es im April zu einer Führung durch die ehemalige Ulanenkaserne in Düsseldorf und im Mai zu einen Stadtrundgang in Velbert Langenberg. „Diese Ausflüge haben zwar nicht immer einen Bezug zur Geschichte Lintorfs, sorgen aber dafür, nette Leute und die Umgebung über die Grenzen des Angerlandes hinaus kennen zu lernen“, erklärte Sylvia Kleimann, die die Fahrten organisiert.

„Uns liegt auch die Erhaltung der alten Bauten in Lintorf am Herzen, wie beispielsweise das Rathaus oder die Johann-Peter-Melchior-Schule aus den 50er und 60er Jahren, der Zeit der Bonner Republik“, sagte Walburga Fleermann-Dörrenberg, stellvertretende Vorsitzende des VLH. Die Grundschule wird am diesjährigen Tag des offenen Denkmals in Lintorf im Mittelpunkt stehen. Und was den Fortbestand des alten Rathauses betrifft, versicherte Bürgermeister Pesch beim historischen Dorfrundgang, dass das Gebäude Lintorf erhalten bleibe.