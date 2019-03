Ratingen : Lintorfer City-Lauf ist wieder der Renner

Die Vorfreude auf den 12. City-Lauf ist bei den Organisatoren sehr groß. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Am Sonntag, 7. April, wird es bei der 12. Auflage im Stadtteil attraktive Wettbewerbe für Groß und Klein geben.

Längst kann man von einer gewachsenen Tradition sprechen, die zahlreiche Läufer immer wieder begeistert. Und in diesem Jahr wird auch Schützenchef Andreas Preuß dabei sein. Er ist gut drauf, will sich auf die fünf Kilometer lange Strecke begeben und kann sich dabei in guter Gesellschaft fühlen. „Die Kurzdistand liegt absolut im Trend“, betont Marcus Eichler vom Angerland-Lauftreff Lintorf, der neben dem TuS 08 Lintorf zu den Organisatoren der Wettbewerbe im Herzen des Stadtteils gehört.

Preuß und einige Schützenkollegen werden an den Start gehen – und dies mit einheitlichem Auftritt. „Unsere T-Shirts sind schon gedruckt“, betont Preuß, der auch schon einen Marathon absolviert hat und bei seinem Lauf in Lintorf unter 30 Minuten bleiben will.

Info Alles zur Organisation Kompakt: Alle wichtigen Informationen zum 12. Lintorfer City-Lauf gibt es unter www.tus08lintorf.de. In der Startnummer wird es einen Chip für die gelaufene Zeit geben. Preise: Die Startgebühren sind unverändert geblieben. Erwachsene zahlen für eine Teilnahme 13 Euro, Jugendliche sieben Euro und Kinder fünf Euro.

Am Sonntag, 7. April, geht es wieder rund – und zwar ab 10.30 Uhr. Dann werden die Kleinsten starten. Hagen Schink, der technische Leiter beim TuS, betont, dass man mit Blick auf die organisatorischen Vorbereitungen sehr zufrieden sein kann. Alles läuft gut.

80 Helfer packen an, hinter und vor den Kulissen ist ein eingespieltes Team aktiv. Der gesamte Stadtteil ist eingebunden, und dies sieht man auch an den bisherigen Anmeldungen: Läufer der Evangelischen Kirchengemeinde sind dabei, vom Triathlon Team Ratingen (TTR 08) und von Rot-Weiß Lintorf. Mehr als 300 Aktive haben sich bisher angemeldet – zum aktuellen Zeitpunkt eine gute Zahl.

„Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder mehr als 1000 Läufer begrüßen können“, betont TuS-Vorstandsvorsitzender Detlev Czoske. Und Eichler ergänzt: „Auch die läuferische Qualität wird da sein.“ Im vergangenen Jahr hat Nikki Johnstone auf der Distanz über zehn Kilometer einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Ob er auch in diesem Jahr an den Start gehen wird, steht noch fest. Läufer dieser Extra-Klasse entscheiden sich in der Regel recht kurzfristig. Der Wettbewerb muss auch zur Trainingsplanung passen. Bei den Damen könnte Johanna Pfützenreuter vorne landen, erklärt Eichler.

Der City-Lauf hat sich im Kalender der Aktiven längst etabliert. Die Konkurrenz in der Region ist jedoch groß. Zur selben Zeit finden mehrere Wettbewerbe statt. „Ich glaube aber, dass unser Veranstaltungsformat gut zu diesem Termin passt“, sagt Eichler, „wer sich für den Düsseldorfer Marathon angemeldet hat, der kann bei uns noch einmal seine Form überprüfen.“

Der Kurs im Stadtteil ist schnell und flach. Und es macht einfach Spaß, auf der Speestraße (Start und Ziel) an den jubelnden Zuschauern vorbeizulaufen. Die Stimmung ist immer prächtig, auch wenn das Wetter mal nicht mitspielt.

Im Vorfeld der Wettbewerbe kommt es zu großräumigen Absperrungen, die Rheinbahn wird einige Bushaltestellen verlegen. Es wird besondere Hinweise an den Haltestellen geben. Der Parkplatz vor der Commerzbank wird bereits ab Samstag, 6. April, gesperrt sein – und zwar ab 22 Uhr.

Auf diesem Platz werden Zelte für die ärztliche Betreuung, Stände für Getränke, Kuchen und Grillwaren und eine Hüpfburg für Kinder aufgebaut sein.