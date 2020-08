Geschenk im Corona-Jahr : Lintorfer Bruderschaft: Holzketten für die Majestäten

Die Schützenketten sind im Schaufenster an der Speestraße ausgestellt. Foto: RP/Schützen Lintorf

Lintorf (RP) Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen. Eigentlich haben die Bruderschaftsmajestäten in Lintorf keine persönlichen Ketten. Doch in Corona-Zeiten hat sich die St. Sebastianus Schützenbruderschaft etwas besonderes einfallen lassen.

König und Kronprinz erhalten eine eigene Kette mit Namen – aus Holz. Ausgestellt sind die Ketten jetzt bei Juwelier Steingen an der Speestraße in Lintorf.

Schützenchef Andreas Preuß erklärt: „Wir wollten für König und Kronprinz eine kleine Erinnerung an ihr ungewöhnliches Regentenjahr haben.“ Die Holzkette sei nicht für die Ewigkeit gedacht, werde aber hoffentlich dazu beitragen, die Stimmung in der Corona-Zeit ein wenig anzuheben.

Die beiden Ketten will der Schützenchef gemeinsam mit seinem Stellvertreter Andreas Nieß den Majestäten am Schützenfestsonntag überreichen. „Ort und Zeit müssen wir mit den beiden noch abstimmen“, so Preuß.