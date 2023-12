Nach Sprengung im März Volksbank in Lintorf öffnet nach Sprengung wieder

Es sind mittlerweile besondere Nachrichten, wenn eine Bank wieder öffnet. Denn in der Regel verbergen sich hinter einer solchen Meldung massive Automaten-Sprengungen. Am kommenden Montag, 11. Dezember, wird die Lintorfer Filiale der Volksbank Rhein-Ruhr am Konrad-Adenauer-Platz 5 ihren Betrieb wieder aufnehmen. „Wir freuen uns sehr, dass nach rund neunmonatiger Renovierungsmaßnahme die Arbeiten nun endlich abgeschlossen sind und wir unsere alten und zugleich neuen Büroräume eröffnen können. Schon kurz nach der Sprengung stand fest, dass wir den Standort Lintorf wiedereröffnen werden. Nicht nur die Beratungsräume sind nun heller und freundlicher, sondern auch das Foyer ist großzügiger und freundlicher gestaltet worden“, teilte eine Sprecherin auf RP-Anfrage mit.