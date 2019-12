Erinnerungen : Von Feiertagen in alten Zeiten

So sah es Weihnachten 1941 in einer Wohnung am Breitscheider weg aus. Foto: RP/VLH

Lintorf Weihnachten historisch: Aus Erinnerungen von Peter Hamacher und Jean Fronhoff.

(mvk) Die mit Lichterketten, Kerzen, Glaskugeln, Lametta, Engels- oder andere Figuren geschmückten Nadelbäume sind als traditioneller Weihnachtsbrauch nicht mehr wegzudenken. Doch das war nicht immer so. Im Archiv des Lintorfer Heimatfreunde schlummern so einige Geschichten, die von den Weihnachtsfesten in früheren Zeiten erzählen.

So zum Beispiel die Erinnerungen der beiden Lintorfer Urgesteine und Mitbegründer des Heimatvereins Peter Hamacher und Jean Fronhoff in Quecke Nr. 25 aus dem Jahr 1955.

Der 1878 geborene Hamacher erzählte: „Der erste, der in Lintorf einen Christbaum hatte, war Carl Stockfisch von der Mühle und der Pastor Hirsch. Wir Kinder strichen abends an den Fernstern vorbei und schauten durch die Scheiben und konnten uns nicht satt sehen an der Herrlichkeit. “ Er erinnerte sich davon, wie sich damals die Jungen über eine Pferdepeitsche und die Mädchen über eine Puppe als Weihnachtsgeschenk freuten, das neben Äpfeln, Nüssen und Spekulatius auf einem Teller lag und wie ein Heiligtum verwahrt wurde. „Wenn wir das heute den Kindern schenken würde, dann gucken sie die nicht einmal an. Sie können heute die schönsten Sachen kriegen, nach acht Tagen sind sie es schon leid und wünschen sich wieder etwas Neues“, schrieb Hamacher bereits vor über 60 Jahren.