Ratingen/Heiligenhaus : Dartspieler rüsten sich für Turniere

Ratingen/Heiligenhaus Eine Idee nimmt Fahrt auf: Im Oktober 2021 wurde der Fachbereich „Darts“ beim TuS 08 Lintorf ins Leben gerufen. Die Pfeile fliegen regelmäßig montags und donnerstags abends.

Das Rückspiel fand in den Trainingsräumen „B117“, Breitscheider Weg 117, des TuS 08 Lintorf statt. Obwohl die Lintorfer sich im Hinblick auf die Leg-Differenz in den einzelnen Spielen verbessern konnten, wurden sie mit 6:1 besiegt. Im Doppel jedoch sind die Spieler des TuS 08 Lintorf ungeschlagen. Am Ende waren sich alle Beteiligten einig, dass der Spaß der wichtigste Aspekt dieses Turniers war. Die gemeinsame Zeit wurde genutzt, um zu fachsimpeln und sich besser kennenzulernen. Zukünftig sind weitere gemeinsame Turniere in Planung. Dank geht an den 1. Dart Club Heiligenhaus, der es den Lintorfer Spielern ermöglicht hat, die ersten Schritte in Richtung Turniererfahrung zu machen. Interessenten, die neugierig auf diese abwechslungsreiche Sportart beim TuS 08 Lintorf geworden sind, sind herzlich eingeladen, an einer Trainingseinheit teilzunehmen. Pfeile können gerne zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen erhalten interessierte Spieler telefonisch unter 02102-7400529 oder per Mail unter Sabrina.Schmitz@tus08lintorf.de.