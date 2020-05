Lintorf : Heimatfreunde geben „Friedensbüchlein“ heraus

Schulleiterin Marlene Stuckart (r.) mit Walburga Fleermann-Dörrenberg (l.) und Schülern der Johann Peter Melchior-Schule. Foto: RP/von Kürten

Lintorf Am 8. Mai 1945, wurde in Europa der Zweite Weltkrieg offiziell beendet, in Lintorf bereits am 18. April. Gegen 8 Uhr morgens wurden dort an der St. Anna Kirche die weißen Fahnen gehisst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika von Kürten

(mvk) Der Verein Lintorfer Heimatfreunde (VLH) hat daher zu diesem Thema im Rahmen einer Bildungspatenschaft mit der Johann-Peter-Melchior-Schule ein sogenanntes „Friedensbüchlein“ erstellt.

Anhand von Zeitdokumenten, die Dramatik der Tage und Wochen im Frühjahr 1945 darstellen und Zeitzeugengesprächen hat Walburga Fleermann-Dörrenberg vom VLH die Texte für das eindrucksvolle kleine Buch erarbeitet und gemeinsam mit Vereinsarchivar Dietmar Falhs Fotos zur Dokumentation herausgesucht. Bereichert wird das Werk durch Beiträge von Schülern der Johann-Peter-Melchior-Schule, die sich erst im regulären Unterricht und später im „Homeschooling“ mit dem Thema auseinandergesetzt und großartige Geschichten und Bilder dazu erarbeitet haben.

Die Corona-Krise hat mit all ihren Facetten das Thema Kriegsende und Frieden etwas in den Hintergrund rücken lassen. Dank einer Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm „Heimatscheck“ konnte das Friedensbüchlein trotzdem realisiert werden.

Ein Buch, das nicht vergessen lässt, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, sondern gehegt und gepflegt werden muss. „Ein Leben in Frieden und Freiheit ist ein Schatz, den es zu hüten gilt“, schreibt Staatssekretär Dr. Jan Heinisch treffend in seinem Grußwort.