Boule : Schnupperkurs: Boule ist für alle da

Lintorf (RP) Soeben hat die die Pétanque Union auf der Anlage am Beeker Hof ihren neuen Schnupperkurs rund um das Spiel mit den silbernen Stahlkugeln gestartet. Ein Einstieg in den Kurs ist jederzeit möglich.

Jeweils freitags um 17 Uhr können Interessierte alles über das Spielgerät, die richtige Technik und natürlich über die beste Taktik erfahren. Das Kugelspiel aus Frankreich erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Es gibt kaum eine Sportart, die für Jedermann so geeignet ist wie das Boulespiel (Pétanque), finden die Mitglieder: „Dabei können Jung und Alt, Männer und Frauen, Sportliche und weniger Sportliche, Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam spielen, ohne dass einer schon im Voraus bessere Gewinnchancen hat.“ Neben Kraft und Präzision entscheide oft taktisches Geschick über den Spielausgang. Dieser Kurs soll einen kleinen Einblick verschaffen und in theoretischer, aber vor allem in praktischer Form, das Boulespiel näherbringen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Kurs von Petra Leibelt und Rudi Geiger geleitet. Gegen einen Unkostenbeitrag von 30 Euro ist jeder herzlich willkommen. Die Kugeln werden für den Kurs vom Verein gestellt. Anmeldungen unter Rudi Geiger, Telefon 02102/33953 oder auf der Anlage am Beeker Hof. Infos unter www.pur-lintorf.de.