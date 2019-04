Freizeitsport : Pétanque Union bietet Schnupperkurs

Lintorf Die Kugeln werden gestellt. Ein späterer Einstieg ist möglich.

(RP) Ab Freitag, 10. Mai beginnt die Pétanque Union auf der Anlage am Beeker Hof ihren neuen Schnupperkurs. Jeweils um 17 Uhr, an insgesamt zehn Freitagen, können Interessierte alles über das Spielgerät erfahren. Dieser Kurs soll einen kleinen Einblick verschaffen und in theoretischer, aber vor allem in praktischer Form das Boulespiel näherbringen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Kurs von Petra Leibelt und Rudi Geiger geleitet. Gegen einen Unkostenbeitrag von 30 Euro ist jeder herzlich willkommen. Die Kugeln werden gestellt. Ein späterer Einstieg ist möglich. Natürlich eignet sich der Kurs auch als Geschenk. Anmeldungen unter Rudi Geiger, Telefon 02102/33953, oder bei Kursbeginn.