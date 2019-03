Ratingen: Gymnasiasten stehen auf ihrer Ideen-Bühne

LINTORF Sie ist schon liebgewonnene Tradition im Lintorfer Kopernikus Gymnasium, die Fahrt der musischen Arbeitsgemeinschaften zur Jugendherberge nach Morsbach zum Wechsel des Schulhalbjahres. Mit zwei bis drei Bussen ging es bisher immer in das Städtchen im Oberbergischen Kreis, nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz.

In diesem Jahr wurde jedoch ein wenig von der Tradition abgewichen. Die Fahrt ging in diesem Jahr nach Hellenthal in der Eifel, weil die Jugendherberge in Morsbach nicht mehr für Gäste zur Verfügung steht. Das tat der Stimmung der Schüler allerdings keinen Abbruch. Drei Tage lang wurde intensiv gemeinsam gesungen, musiziert, getanzt und geschauspielert. Auch die Geselligkeit und der Spaß kamen nicht zu kurz. Was in der Jugendherberge, aber auch in den Wochen zuvor in der Schule, erarbeitet wurde, wird genauso traditionell einige Wochen später beim sogenannten „Morsbachabend“ beziehungsweise in diesem Jahr „Hellenthalabend“, der Schulgemeinde vorgestellt.