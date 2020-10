Arbeiterwohlfahrt Lintorf : Gemütliche Runde liebt das Spiel mit Zahlen

Lintorf Das gesellschaftliche Leben nimmt auch in der Awo-Angerland und dem Aktivtreff 60plus unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen Fahrt auf. Die ein oder andere Veranstaltung gab es, nur eben in kleinerem Rahmen.

In der großen Runde an der frischen Luft schmeckte der von den Organisatoren servierte Pflaumenkuchen und Kaffee besonders gut. Auch das anschließende Bingospielen ließ keine Langeweile aufkommen. Zur Wahrung der Hygienevorschriften bekam jeder Besucher seinen eigenen Stift und eigene kopierte Spielpläne. Schon bald war der Garten von regen Unterhaltungen und gelöstem Gelächter gefüllt. Alle hielten sich brav an die Abstands- und Hygiene-Regeln und von allen Seiten hörte man “Ach ist das schön, nach so langer Zeit wieder zusammen zu sein, und nicht nur mit ein paar wenigen Leuten“.