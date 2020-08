Lintorf : Kein Schützenfest – aber Fähnchen am Lintorfer Markt

Kein Schützenfest – aber Fähnchen am Lintorfer Markt

Ratingen „Für 2021 sind die Musikgruppen festgemacht. Wir haben die Verträge einfach umgeschrieben. Weitere Planungen gibt es noch nicht. Vielleicht müssen wir Schützenfest auch ganz neu denken nach der Coronaepidemie.“ Dies sagt Schützenchef Andreas Prueß.

Lintorf Die Lintorfer St. Sebastianus Bruderschaft hätte zu normalen Zeiten am kommenden Wochenende ihr Schützenfest gefeiert – mit Umzug, Kirmes und Königsschießen. Doch in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders. Das Schützenfest wurde schon früh abgesagt. Doch was machen die Schützen jetzt. Darüber sprachen wir mit Schützenchef Andreas Preuß.