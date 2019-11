Lintorf : Lintorf: Einbrecher bauen einen Tresor aus

Lintorf (RP/kle) Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag, 8. November, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Tiefenbroicher Straße in Lintorf eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich die Täter im Zeitraum zwischen 13 und 19 Uhr an der im ersten Obergeschoss gelegenen Balkontür zu schaffen gemacht.

