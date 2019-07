Lintorf : Rektorin Edith Winter verlässt die Lintorfer EDS

(mvk) Führet eure Kinder immer nur eine Stufe nach oben. Dann gebt ihm Zeit zurückzuschauen und sich zu freuen. Lasst es spüren, dass auch ihr euch freut, und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen“, zitierte Edith Winter beim Schuljubiläum der Eduard-Dietrich-Schule die Reformpädagogin Maria Montessori.

Die Entwicklungen, die seit der Neubesetzung im Schulleitungsteam in der Umsetzung der Montessori Pädagogik an einer staatlichen Schule mit Blick auf das Schulprogramm initiiert werden, möchte Winter in der Funktion als Schulleiterin so nicht mehr begleiten und verantworten. Deshalb habe sie nach reiflicher Überlegung entschieden, die Eduard-Dietrich-Schule zu verlassen. „Ich spüre die Freude eines Neu-Anfangs“, so die Rektorin. In einem offenen Brief an die Eltern und die Schüler teilte sie der Schulgemeinde ihre Entscheidung mit. Sie bedankte sich bei den Eltern für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und die erfahrene Wertschätzung, wünschte ihren Schülern für den weiteren Lern- und Lebensweg und den Kollegen für ihre Arbeit mit den ihnen anvertrauten Kindern und für die Entwicklungsarbeit an der Schule alles erdenklich Gute. Mögen sie „mit Freude die nächste Stufe nehmen“.