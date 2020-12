Begegnungsstätte : Bei der Awo leuchten die Fenster

Lintorf Die Lintorfer Einrichtung ist derzeit nur für wenige Terminkunden geöffnet. Eigentlich wären derzeit die Räume in der Begegnungsstätte am Breitscheider Weg weihnachtlich geschmückt.

(RP) In den einzelnen Kursen würden nach und nach die Advents- und Weihnachtsfeiern stattfinden, es gäbe weihnachtliche Kaffeetrinken, der Kreativkreis hätte Basteleien angefertigt ... aber in diesem Jahr leider nicht.

Der derzeitige „Lockdown-Light“ dauert länger an als erhofft. Die Gruppenräume der Awo sind darum derzeit noch verwaist, es kommen nur einzelne (angemeldete) Besucher in den Treff. Und doch möchte die Awo die Vorweihnachtszeit nicht ganz sang- und klanglos verstreichen lassen. Seit dem ersten Advent leuchten jetzt schon Tag für Tag zwei geschmückte Weihnachtsfenster und an den kommenden Wochenenden kommen jeweils zwei weitere hinzu, um die Besucher aber auch Passanten, die vorbei schlendern, ein wenig vorweihnachtlich einzustimmen. Besonders in der jetzigen Zeit sind nette und aufmunternde Gesten und Lichtblicke besonders wichtig.