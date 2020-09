Ratinger Schulen : Lehrer erhalten in diesem Monat 700 iPads

Ratingen Dezernent Rolf Steuwe und die Ratinger Schulleitungen haben sich darauf geeinigt. Grundlage für diese wichtige Maßnahme war ein Kraftakt zur Schuldigitalisierung, den Bürgermeister Klaus Pesch zum Beginn der Sommerferien Ende Juni verfügt hatte.

(RP) Im Laufe dieses Monats werden alle 700 Lehrerinnen und Lehrer, die an Schulen in Trägerschaft der Stadt Ratingen unterrichten, mit iPads und entsprechendem Zubehör ausgestattet. Darauf einigten sich der Erste Beigeordnete und Schuldezernent Rolf Steuwe mit den Leitungen der Ratinger Schulen auf einer Dienstbesprechung. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass bedürftige Schülerinnen und Schüler, die nachweislich über keine Endgeräte verfügen, so schnell wie möglich iPads zur Verfügung gestellt bekommen.

Dabei hatte Bürgermeister Pesch, um den Prozess zu beschleunigen, im Rahmen eines Zusatzauftrags entschieden, dass das Lieferunternehmen die iPads schon so weit wie möglich einsatzfähig macht, so dass für die städtischen IT-Fachleute nur noch die technische Einrichtung anfällt. Diese Maßnahme zahlt sich aus. Im Vergleich mit anderen Städten liegt Ratingen gut im Rennen. Wie die vor einigen Tagen nach einer Abfrage in acht Kommunen der Region berichtet wurde, laufen in den meisten Fällen erst die Ausschreibungs- bzw. Vergabeverfahren an. In Ratingen wird bereits Zug um Zug geliefert, so dass noch im September die Lehrer und ein Teil der Schüler ausgestattet sein werden.