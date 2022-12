Ratinger Partnerstadt Liebfrauenschüler begrüßen Gästegruppe aus Le Quesnoy

Schulleiter Christoph Jakubowski betonte in seiner Begrüßungsansprache, wie wichtig es sei, dass Jugendliche in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine konkrete positive Erfahrungen in Form von friedlichen kulturellen Kontakten in ihren Gastfamilien machen könnten. Französisch-Lehrerin Andrea Ehlert, die für die Organisation und inhaltliche Gestaltung des diesjährigen Austausch-Programms verantwortlich war, zeigte sich hocherfreut, dass der intensive Kontakt mit der Partnerschule nach einem dreijährigen Corona-Break nun endlich wieder Fahrt aufnehme und inzwischen zum fünften Mal stattfinde. Begrüßt wurde die Gruppe auch vom Ratinger Bürgermeister Klaus Pesch, der den Schülern aus der Partnerstadt im Rahmen eines Ausfluges zur Eissporthalle einen persönlichen Besuch abstattete.