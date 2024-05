Mehr Einzelhandel für Heiligenhaus Lidl-Pläne: Erst Abriss, dann Neubau

Heiligenhaus · Der Discounter will an der Ratinger Straße in großem Stil neu bauen. Vorab sind Formalien abzuarbeiten. Was der Fachausschuss nächste Woche tut.

29.05.2024 , 14:55 Uhr

Lidl bleibt an der Ratinger Straße als Nahversorger speziell für Nonnenbruch und Oberilp erhalten. Foto: Achim Blazy (abz)