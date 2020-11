Auftaktveranstaltung fällt aus : Lichterglanz zumindest in Bäumen

Lichterglanz zumindest in Bäumen

Bäume an der Speestraße werden mit Lichterketten geschmückt. Foto: RP/Monika von Kürten

LINTORF Ein Fest zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung wird es in Lintorf diesmal allerdings nicht geben. Auch der Adventstreff neben St. Anna fällt aus.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Corona bedingt können die „Lintorfer Lichter“ bedauerlicher Weise nicht stattfinden. Auf die weihnachtliche Beleuchtung auf der Speestraße wird aber nicht verzichtet, denn grade jetzt können die stimmungsvoll illuminierten Bäume ein wenig Licht in die dunkle, trostlose Zeit bringen und vielleicht das ein oder andere Lächeln auf das Gesicht zaubern

„Dank einer Spende der Volksbank und der Stadtwerke können in diesem Jahr drei weitere Bäume mit Lichterketten versehen werden, so dass mittlerweile Lichterketten in fast 20 Bäumen entlang der Haupteinkaufsstraße vom Lintorfer Markt bis hin zur Kreuzung Speestraße/Am Löken die Lintorfer weihnachtlich einstimmen können. Die Lintorfer Einzelhändler der inhabergeführten Geschäfte freuen sich auf zahlreiche Kunden, die ihren Weihnachtseinkauf ohne Parkplatzsorgen tätigen wollen“, sagte Detlev Spelter von der Lintorfer Werbegemeinschaft.