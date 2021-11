Ratingen : Westhäkchen verabschieden sich in Hösel

Die Kabarettgruppe Westhäkchen gab beim Kulturkreis Hösel ihre Abschiedsvorstellung. Foto: Erhard Raßloff

Ratingen Auf Einladung des Kulturkreises Hösel gastierte am Samstagabend die über Ratingens Stadtgrenze hinaus bekannte Kabarettgruppe „Westhäkchen“ des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums mit ihrem Programm „Alles was geht“ im evangelischen Gemeindezentrum in Hösel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Der Beginn verzögerte sich schließlich aufgrund der 2-G-Kontrollen, weil alle Besucher ihre Impfausweise zeigen und in der Gästeliste abgehakt werden mussten. Edzard Traumann vom Kulturkreis Hösel und Heiner van Schwamen, Leiter und Begründer der Westhäkchen, gingen bei der Begrüßung auf die Geschichte der Kabarettgruppe ein. Über dem Abend lag auch ein Hauch von Wehmut, da es die Abschiedsvorstellung der Westhäkchen war. Nach 32 Jahren wird es sie in dieser Form nicht mehr geben. Die Wege des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und der Westhäkchen trennen sich. Zukünftig wird man unter dem organisatorischen Dach der Volkssolidarität Ratingen mit neuem Namen zu Hause sein. Neben dem aktuellen Ensemble hatten auch einige ehemalige Westhäkchen wegen der Abschiedsvorstellung den Weg nach Hösel gefunden.

Die Besucher bekamen von der ersten Minute an eine hervorragende Vorstellung geboten. Viele aktuellen Themen wurden pointiert dargestellt und mehrfach durch Szenenapplaus unterbrochen. Das Dargebotene konnte es ohne weiteres mit Profikabarettgruppen aufnehmen und hob sich wohltuend von dem ab, was heutzutage unter Kabarett geboten wird. Zwischendurch gab es musikalische Einlagen der ehemaligen Westhäkchen Alexander Seidl, Anton Lenger, Chantal Steimer und Linus Richter.