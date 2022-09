Kulturkreis Hösel : Kulturkreis Hösel präsentiert Herbstprogramm

Ratingen Ausstellungen, Exkursionen, Konzerte und Lesungen – der Kulturkreis Hösel präsentiert sein Herbstprogramm, das kaum Wünsche für Kulturliebhaber offen lässt.

() Der Kulturkreis Hösel hat ein umfangreiches Herbstprogramm auf die Beine gestellt. Am 18. September kann der Herbstgarten eines Mitglieds im Rahmen der offenen Gartenpforte besichtigt werden. Weiter geht es am Dienstag, 11. Oktober, mit der Besprechung des Buches „Über Menschen“ von Juli Zeh. Die fachkundige Führung „Auf dem Weg der Kalksteinbrecher rund um den blauen See“ ist am 14. Oktober bereits ausgebucht, sodass ein zweiter Termin am 21. Oktober angeboten wird. Am Sonntag, 23. Oktober, lädt der Kulturkreis zur Vernissage der Ausstellung Ratinger Maler als Gemeinschaftsveranstaltung von Kulturkreis und Oberschlesischem Landesmuseum. Ausgesuchte Werke der Künstlergruppe bilden für zwei Wochen die Kulisse für diverse Highlights. Die Journalistin und Autorin Annette Wieners liest am Dienstag, 25. Oktober, aus ihrem Buch „Die Diplomatenallee“. Am 1. November kommt eine Legende nach Ratingen-Hösel: Rafik Schami wird mit seiner Erzählkunst die Zuhörerschaft in seinen Bann ziehen. Für den 20. November ist es dem Kulturkreis gelungen, Markus Stockhausen mit seiner Group zu engagieren. Jazz vom Feinsten, präsentiert von den Besten ihres Fachs. Philosophisch wird es am 29. November mit Peter Leitzen. Aktuelle Frage des Abends: „Soll die Wissenschaft der Politik den Weg weisen?“ Die Reihe der hochwertigen Klassikkonzerte am 18. September, 14.,18., 23. Oktober und 13. November rundet das Programm ab. Information und Anmeldungen im Internet. Für die drei Literaturveranstaltungen erhält man auch Tickets bei der Buchhandlung Rose Schlüter in Hösel und Lintorf.