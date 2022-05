Kultur in Ratingen : Altstadt-Buchhandlung setzt Reihe der Lesungen fort

Horst Eckert kommt zum Auftakt der Lesereihe. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen (RP) Die Altstadt-Buchhandlung an der Lintorfer Straße will es wieder wagen und lädt deshalb zu den ersten Lesungen des Jahres 2022 ein. In den nächsten Wochen gibt es eine bunte und attraktive Mischung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Anfang macht am 17. Mai Horst Eckert, der mit „Das Jahr der Gier“ Melia Adan und Vincent Veih bereits in ihren dritten Fall schickt – Tatort in Knittkuhl mit Blick auf Ratingen inclusive. Mathijs Deen hat im letzten Jahr mit „Der Schiffskoch“ viele begeistert, jetzt legt er mit „Der Holländer“ nach und ist am 24. Mai in der Buchhandlung zu Gast.

Norbert Hummelt entführt am 22. Juni in „das Wunderjahr der Worte 1922“. 1922 ist ein Jahr von unglaublicher schöpferischer Energie: ein Wunderjahr der modernen Literatur, der Aufbruch in die Moderne. Eine Fülle literarischer Werke erscheint, die den Gang der Weltliteratur verändern.

Am 4. Juli ist es dann Jessica Durlacher, die ihren neuen Roman „Die Stimme“ vorstellen wird: Die Somalierin Amal wird Nanny in Zeldas Familie und entpuppt sich als phänomenale Sängerin. Nach einem glanzvollen Auftritt nimmt sie vor laufender Kamera ihr Kopftuch ab. Dieser Akt der Befreiung hat Folgen. Zeldas Familie will Amal beschützen und gerät damit in einen Konflikt, der ihre Welt aus den Angeln hebt.