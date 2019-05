Leserbrief : Kleinlich

Ratingen Thema Anleinpflicht.

Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel gelesen. Es verwundert mich schon sehr, dass man mit der Problematik des Anleinens von Hunden so kleinlich umgeht. Ich muss aber auch sagen, dass ich Hundebesitzer bin und in Lintorf wohne. Was mich aber maßlos ärgert, ist die Tatsache, dass wir anscheinend ausreichend Personal beim Ordnungsamt haben, aber in Lintorf genug zu tun wäre, nicht nur um die Hundebesitzer zu disziplinieren, die den Kot ihrer Vierbeiner nicht beseitigen. Wichtiger wäre es, die Vandalen welche sich regelmäßig zwischen Konrad Adenauer-Platz und Soesfeld austoben, zur Rechenschaft zu ziehen. Sachbeschädigungen im großen Umfang werden einfach hingenommen. Es wäre super, wenn hier mal das Ordnungsamt Ratingen aktiv werden könnte.



Ralph Buchwald

