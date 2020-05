Für den guten Zweck : Leos nähen Mundschutz für soziale Initiativen

(RP) Der Leo Club Ratingen hat 220 Masken für die Ratinger Bürger genäht. Aus alten Bettlaken und Stoffspenden konnten so erfolgreich knapp 80 Masken an den Sozialdienst katholischer Frauen Ratingen übergeben werden, um die Mitarbeiter bei iIhrer täglichen Arbeit zu schützen.

Weitere 50 Masken gingen an die Pflegeunion Ratingen, worüber die Senioren der Stadt Ratingen erreicht werden konnten. Die restlichen Masken wurden an einzelne caritative Organisationen und Privatpersonen verteilt. Der gesammelte Erlös der Masken-Activity wurde an das Friedensdorf Oberhausen gespendet, um dort auch in Krisenzeiten durch finanzielle Unterstützung das Projekt „Hilfe für Kinder aus Kriegs- & Krisengebieten“ weiter zu fördern.