Online-Plattform in Heiligenhaus : „BergisH" soll Ideen-Pool für Jugendliche sein

Leonie Reymann betreut die Heiligenhauser Online-Plattform „BergisH“. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Leonie Reymann betreut nun das Online-Angebot Bergish.de, das auf einer Webseite und Instagram Angebote für Jugendliche in der Region bündeln will. Sie recherchiert Angebote und macht sie publik.

Von Henry Kreilmann

Eigentlich habe sie sich nicht angesprochen gefühlt, als jemand gesucht wurde, der die Heiligenhauser Online-Plattform „BergisH“ betreuen kann, sagt Leonie Reymann. „So wie ich das Konzept verstanden habe, sollte es jemand aus der Altersgruppe machen, an die sich das Angebot auch richtet.“

Jugendliche zwischen 14 und Mitte 20 sollen hier, bei „BergisH“ Antworten finden, zum Beispiel auf die Fragen, was sie am Wochenende in der Region erleben können oder an wen sie sich bei Fragen wenden können, bei Sorgen oder auch bei der Berufswahl. Aus dem Alter sei sie mit 28 Jahren aber knapp raus, „auch wenn ich mich nicht so fühle“, schmunzelt sie. Uwe Ottenjann, der mit der Agentur „art work shop“ das Angebot BergisH betreut, und dessen Sohn Daniel für die Programmierung zuständig ist, sah das aber anders: „Ich kenne Leonie aus dem Orchester der Musikschule und erlebe sie da auch im Förderverein und weiß, mit welcher Begeisterung sie an Dinge herangeht. Dass sie die Ärmel hochkrempelt und einfach macht.“

Info Veranstalter können ihre Termine mitteilen Wunsch „Mein Wunsch wäre, dass die Veranstalter der Region uns mehr auf dem Schirm haben und uns informieren, das klappt zum Beispiel mit dem Campus Velbert/Heiligenhaus schon ganz gut“, sagt Leonie Reymann. Informationen und Ankündigungen, gerne auch über die üblichen Verteiler an mail@bergish.de. Erreichbar ist das Team auch über die direkten Nachrichten bei Instagram.

Lange überlegt habe sie dann nicht, als Ottenjann sie angesprochen habe, „allein schon, weil ich ja für mich auch immer auf der Suche nach Veranstaltungen bin und mich mit der Aufgabe identifizieren kann.“ Die Idee zu der Plattform ist im Oktober letzten Jahres erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Eine damalige Mitarbeiterin des Clubs war dabei für die Recherche zuständig, trotz ihres Weggangs und immer noch inmitten der Pandemie wollte man bei der Stadt das Angebot „BergisH“ fortführen, das Jugendamt stellt dafür ein Budget zur Verfügung. „Durch Corona wurde das natürlich alles viel schwieriger“, weiß Reymann.

Umso mehr ist sie nun auf der Suche nach Angeboten im Großraum rund um Heiligenhaus. „Ratingen, Velbert und Essen sind nah dran. Ich schaue aber auch weiter in den Ruhrpott und an den Niederrhein. Regionen, die schon noch mit Bus und Bahn erreichbar sind.“ Die Heiligenhauserin Reymann arbeitet in Duisburg als Sachbearbeiterin und studiert. Auf dem Weg zur Berufsschullehrerin könnten ihr dabei die Erfahrungen darüber, was die Jugendlichen bewegt, den Weg bereiten. Umweltschutz sei da beispielsweise ein Thema und die Frage danach, was Jugendliche diesbezüglich in Heiligenhaus ansprechen könnte.